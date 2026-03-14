Palermo | ex villa della mafia diventa hub UE

A Palermo, un edificio confiscato alla mafia sarà trasformato nel nuovo Centro Europe Direct. La struttura, aperta ai cittadini, avrà il compito di illustrare i programmi e le politiche dell’Unione Europea. La trasformazione riguarda un bene che è stato sottratto alla criminalità organizzata e ora verrà destinato a finalità informative e di divulgazione.

A Palermo, un bene confiscato alla mafia ospiterà il nuovo Centro Europe Direct. La struttura aprirà le porte ai cittadini per spiegare i programmi e le politiche dell’Unione Europea. La villa di proprietà del Comune diventerà sede fisica della rete informativa ufficiale della Commissione europea. Attualmente lo sportello è operativo in uno spazio provvisorio, anch’esso derivante da un altro sequestro giudiziario. La rinascita dei beni confiscati come motore sociale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione InformaGiovani Ets e una rete mista di enti pubblici e soggetti del privato sociale. Questa sinergia garantisce la gestione del centro per il periodo che va dal 2026 al 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: ex villa della mafia diventa hub UE Articoli correlati Palermo: l’hotel diventa hub dell’artigianato localeNei giorni 14 e 15 marzo 2026, l’Hotel Casena dei Colli a Palermo diventerà il palcoscenico di Palermo in Arte, un evento dedicato alla promozione... Leggi anche: L’ex villa della mafia ospiterà le famiglie in difficoltà Palermo: maxi operazione antimafia, 50 arresti Contenuti e approfondimenti su Palermo ex villa della mafia diventa... Discussioni sull' argomento Orari di aperture e chiusura delle ville, giardini, parchi comunali periodo primavera-estate 2026; A Palermo l'ex scuola Salvemini tra degrado, racket, droga ed estorsioni: adesso c'è lo sgombero; Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Tutto pronto per lo sgombero dell'ex istituto Salvemini: dopo anni gli abusivi dovranno andare via. Incontro con il Liberty: a Palermo ultimo saluto a Villa Pottino. Sogno di rinascita per Villa DeliellaUn ultimo saluto a Villa Pottino a Palermo, una delle più significative e ormai rare testimonianze del Liberty palermitano di inizio Novecento. Domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 11:00, la ... ilsole24ore.com Solidarietà alla collega di Palermo che si occupava di cronaca giudiziaria. Il disegno di limitare l'azione dei giornalisti scomodi e dei magistrati è unico. È aderente al nuovo ordine mondiale, che vuole l'esecutivo più forte, senza ostacoli, lo stesso ordine mondi - facebook.com facebook L’analisi dell’Arciere sul Palermo Ai microfoni de La Sicilia, intervistato dal nostro Giovanni Finocchiaro, Emanuele Calaiò parla della corsa del Palermo verso la Serie A. x.com