Palasport è polemica | Sia la Giunta a pagare

Le opposizioni chiedono che siano il sindaco e gli assessori a coprire i costi dei ritardi nella costruzione del Palasport di Ravenna. La polemica riguarda i ritardi accumulati nella realizzazione del nuovo palazzetto dedicato alle arti e allo sport. La questione è stata sollevata dopo che il quotidiano locale ha anticipato le ultime criticità sul cantiere.

"Paghino sindaco e assessori per i ritardi sul Palazzo della Arti e dello Sport di Ravenna ". Opposizioni all’attacco sugli ulteriori ritardi nella realizzazione del nuovo palazzetto, come ha anticipato ieri il Carlino di Ravenna. E se Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, parla di "una vera e propria storia infinita, nella quale a ogni annuncio di accelerazione dei lavori è puntualmente seguito da un nuovo rallentamento o una nuova criticità", la lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi, con Veronica Verlicchi, lamenta il lievitare dei costi da 15 a oltre 26 milioni di euro "e la cosa più grave è che nessuno è in grado di dire quale sarà il costo finale dell’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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