Pagelle Udinese Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella partita tra Udinese e Juventus, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori dopo il primo tempo. Le pagelle evidenziano i miglioramenti e le prestazioni di singoli, con giudizi sui protagonisti in campo. La situazione di classifica e i risultati parziali sono stati riportati, offrendo un quadro dettagliato delle valutazioni di metà gara.

Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Tutti i dettagli Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della trasferta di Forlì: «I punti iniziano ad avere un certo tipo di peso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Udinese Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Articoli correlati Pagelle Juve Roma: TOP E FLOP dopo il primo tempoMaldini Juve, Spalletti vuole il figlio d’arte dell’Atalanta: Percassi alza il muro e non fa sconti ai bianconeri. Pagelle Pisa Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempoKalulu 7 – Deve tappare diversi buchi lasciati da Cambiaso in copertura, costretto così agli straordinari. Contenuti e approfondimenti su Pagelle Udinese Juve Temi più discussi: Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Macca cuore e grinta, Licina e Puczka qualità Juve, Deme sprecone: Next Gen-Vis Pesaro, le pagelle; Atalanta-Udinese 2-2, le pagelle: Scamacca (7,5) doppietta che non basta, Davis (7) gol di classe, Zalewski (6) entra e incide; Atalanta-Udinese, le pagelle di CM: Scamacca firma la rimonta, ma Palladino è lontano dall'Europa. PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Udinese 2-2: Super Scamacca risponde a DavisLe valutazioni dei nerazzurri di Palladino e dei bianconeri, al termine della sfida giocata al New Balance Arena di Bergamo ... calciomercato.it Pisa travolto a Torino dalla Juve: 4-0. Bianconeri: regalo di compleanno a Spalletti. PagelleLa Juventus dilaga con il Pisa in casa e ritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese. Spalletti festeggia al meglio i suoi 67 anni con un 4-0 che avvicina i bianconeri alla Roma per la lotta ... firenzepost.it Questa sera #UdineseJuve #Spalletti orientato a confermare il 4–2-3-1 come modulo di riferimento ma con qualche modifica: spazio a #Boga dal primo minuto e #Yildiz impiegato come falso nove L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TRO - facebook.com facebook