Pagelle Lazio Juve Primavera | Tiozzo-Durmisi illudono ingenuità di Vallana che costa cara VOTI

Nella partita tra Lazio e Juve Primavera valida per la 30esima giornata di campionato, Tiozzo e Durmisi hanno segnato due gol che hanno illuso la squadra, mentre Vallana ha commesso un’ingenuità che ha pesato sul risultato finale. I voti e i giudizi ai protagonisti del match sono stati pubblicati nella giornata di oggi.

Tonali alla Juve, la pista si complica: il Manchester United è pronto a mettere sul piatto questa cifra per accontentare il Newcastle Rinnovo Vlahovic, ecco cosa ha convinto il serbo ad accelerare la trattativa con la Juventus. Le novità Bernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino. Di cosa si tratta Alisson alla Juve, il colpaccio del portiere brasiliano può concludersi solamente in questo caso. Ecco quale Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. Concorrenza, caratteristiche e costo del cartellino: tutti i dettagli Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Lazio Juve Primavera: Tiozzo-Durmisi illudono, ingenuità di Vallana che costa cara VOTI Articoli correlati Lazio Juve Primavera 0-2 LIVE: Tiozzo e Durmisi per il doppio vantaggio INTERVALLOdi Marco BaridonLazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Pagelle Atalanta Juve Primavera: Durmisi non perdona in area, Huli di un altro livello, Merola ispira VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Approfondimenti e contenuti su Pagelle Lazio Juve Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Pisa: Yildiz illumina, David resta nel tunnel, Moreo ci prova; Le pagelle di Lazio-Sassuolo 2-1: Muric condanna i neroverdi alla sconfitta; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Primavera 1, Juventus-Genoa: le pagelle dei bianconeri. Pagina 1 | Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia cosìLa squadra di Padoin non riesce a dare continuità al successo contro il Genoa e subisce la rimonta biancoceleste ... tuttosport.com Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-JuventusQueste le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus, match valido per la 30 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi a partire dalle 13:00: Lazio: Pannozzo, ... tuttojuve.com Le pagelle di Juventus Women Lazio I voti alle protagoniste del match - facebook.com facebook "#LazioJuve" - Results on X | Live Posts & Updates x.com