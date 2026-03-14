Pagelle Inter Atalanta | Gattuso prende appunti su Pio Esposito Krstovic entra e cambia la Dea VOTI

Durante la 29ª giornata di Serie A, Inter e Atalanta si sono affrontate a San Siro in una partita terminata in parità. Gattuso ha preso appunti su Pio Esposito, mentre Krstovic è entrato in campo e ha influenzato il risultato. Sono stati assegnati voti ai protagonisti, con i Top e i Flop del match evidenziati nei giudizi complessivi. La sfida si è conclusa con un tempo per ciascuna squadra.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Manganiello. Cosa è successo a San Siro! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Inter Atalanta: Gattuso prende appunti su Pio Esposito, Krstovic entra e cambia la Dea VOTI Articoli correlati Leggi anche: Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche Leggi anche: Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito uomo della Provvidenza, salentini a viso aperto ma non basta VOTI Contenuti e approfondimenti su Pagelle Inter Atalanta Temi più discussi: Tiro, colpo di testa, fisicità, movimento senza palla: Pio vs Scamacca, i due bomber a confronto; Atalanta-Udinese, le pagelle di CM: Scamacca firma la rimonta, ma Palladino è lontano dall'Europa; Inter-Atalanta, sapore d’azzurro. Gattuso, quanti candidati a San Siro. In dodici sperano nella chiamata; Pagelle CdS - Raffica di 5 per gli interisti. Ma il peggiore è Luis Henrique: che errore sul gol. Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione di Chivu, passata in vantaggio nel primo ... ilmessaggero.it Pio trova un altro acuto, fa rumore la caduta di Dumfries. Krstovic cambia la Dea #inter-atalanta #pagelle x.com Errore di Carnesecchi in Inter Atalanta Cos'è successo - facebook.com facebook