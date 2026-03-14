’Paesaggi e archivi’ viaggio nella memoria della Val d’Orcia

Un nuovo progetto dedicato alla Val d’Orcia si concentra sulla conservazione dei paesaggi e delle memorie locali attraverso archivi e strategie di documentazione. L’iniziativa coinvolge esperti e istituzioni che lavorano insieme per raccogliere fotografie, documenti e testimonianze della zona. L’obiettivo è preservare il patrimonio visivo e culturale della regione, creando uno spazio di conoscenza accessibile a tutti.

“Paesaggi e archivi della Val d’Orcia – strategie per creare conoscenza” è il titolo di un interessante incontro in programma questa mattina alle 10,30 nella sala consiliare del municipio di Castiglione d’Orcia, che affaccia sulla seicentesca piazza intitolata a Lorenzo di Pietro detto “Il Vecchietta”. È l’occasione pensata per la presentazione degli atti del convegno svoltosi nel 2023 e che ebbe al centro l’ Archivio dell’ex Consorzio di Bonifica della Val d’Orcia, ospitato da una ventina d’anni nel piano superiore del Centro civico (ex scuola elementare) di Campiglia d’Orcia. Coordinerà i lavori Ugo Sani, saluti introduttivi di Luca Rossi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Paesaggi e archivi’, viaggio nella memoria della Val d’Orcia Articoli correlati Rally della Val d’Orcia 2026: al via le iscrizioni della diciassettesima edizioneL’evento, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, si svilupperà su due giornate di gara, con il borgo di Radicofani (Siena), eletto ancora... Borgo della Val d’Orcia nello spot in onda negli Stati UnitiI tetti di Radicofani, visti dall’alto, brillano sotto il sole della Val d’Orcia. Altri aggiornamenti su 'Paesaggi e archivi' viaggio nella... Temi più discussi: ’Paesaggi e archivi’, viaggio nella memoria della Val d’Orcia; Giornata Nazionale del Paesaggio | Mostra documentaria Patrimonio fragile, geografie in bilico, micromondi invisibili; Giornata nazionale del Paesaggio: il 14 marzo musei e parchi raccontano i territori d’Italia; Pizzi, sete, pigiami e bottoni d'archivio: viaggio sentimentale nelle mercerie milanesi. Nuove avventure sotterranee: un viaggio attraverso il paesaggioDopo la mostra fotografica che nel 2021 – tra reperti archeologici e macchine escavatrici, spettacolari esplosioni e paesaggi di foreste – raccontava la storia avventurosa di cinque grandi cantieri ... repubblica.it Viaggio nella fotografia, da André Kertész agli Archivi Alinari: le mostre di Camera, TorinoPer prima cosa, fino al prossimo febbraio, è in programma da Camera la mostra André Kertész. L’opera 1912-1982. La mostra occupa le principali sale espositive del museo e si presenta come una ... exibart.com NINO SPRINGOLO E “I DUE COMPAGNI” Paesaggi di un tempo che si legano all’eternità e nelle trasparenze delle tinte che compongono sulle tele superfici d’acqua ed edifici, mostrano lo sguardo di un pittore che per sensibilità, era simile ad un poeta che co - facebook.com facebook #Mandorli in fiore nella #ValleDelTirino: tra i paesaggi di #Ofena la primavera colora lentamente la campagna d’ #Abruzzo! shorturl.at/Ir8Mx IG valledeltirino #viaggioinabruzzo #valledeltirino #primavera #ofena #abruzzotursimo #borghidabruzzo #springis x.com