Padre Convertini | 50 anni dopo lo spettacolo gratuito

Sabato 14 marzo 2026 a Brindisi si terrà una cerimonia per ricordare il cinquantesimo anniversario della morte del Venerabile Padre Francesco Convertini. L’evento è programmato alle 11:40 e coinvolgerà la comunità locale che si radunerà per celebrare questa ricorrenza. La commemorazione si svolgerà in un luogo pubblico della città e sarà accessibile gratuitamente a tutti i partecipanti.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 11:40, il territorio di Brindisi si prepara a commemorare mezzo secolo dalla scomparsa del Venerabile Padre Francesco Convertini. L’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Cisternino ha organizzato lo spettacolo teatrale intitolato Il venerabile camminatore per onorare la memoria di questa figura religiosa. La rappresentazione, scritta e diretta da Giovanni Punzi con l’apporto creativo di Francesca Genisio e Francesco Soleti, trasforma la vita del sacerdote in un viaggio umano e spirituale che coinvolgerà il pubblico locale. Una narrazione scenica radicata nel tessuto sociale. L’iniziativa nasce dall’esigenza di preservare una tradizione culturale specifica della regione, evitando che la memoria storica svanisca nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padre Convertini: 50 anni dopo, lo spettacolo gratuito Articoli correlati "Il venerabile camminatore": lo spettacolo per ricordare padre Francesco ConvertiniLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio... All'auditorium Sirena di Francavilla lo spettacolo gratuito Pinocchio per grandi e piccoliDomenica 1 marzo, alle ore 17, l'auditorium Sirena di Francavilla al Mare ospita lo spettacolo “Pinocchio” di Carlo Collodi, una produzione del...