Over 65 | ASST porta la cura nelle Case di Comunità

L'ASST organizza un ciclo di incontri dedicati agli over 65 e ai loro caregiver, che prenderà il via giovedì 19 marzo 2026 alle ore 13. L'iniziativa prevede incontri nelle Case di Comunità per affrontare temi legati al benessere degli anziani e al supporto dei familiari che si occupano di loro. La serie di appuntamenti si svolgerà nel corso delle settimane successive.

Un ciclo di incontri dedicato al benessere degli over 65 e al supporto ai caregiver prenderà il via giovedì 19 marzo 2026 alle ore 13.00 nelle Case di Comunità di Cremona, Casalmaggiore e Soresina. L’iniziativa dell’ASST di Cremona offre strumenti pratici per gestire la salute quotidiana e prevenire il burnout di chi assiste i familiari anziani. La proposta si estende oltre le mura ospedaliere, raggiungendo i cittadini direttamente nei quartieri attraverso sessioni ibride presenti e a distanza tramite Teams. Gli esperti mettono a disposizione competenze trasversali che spaziano dalla nutrizione alla gestione emotiva, trasformando l’assistenza da compito gravoso a opportunità di crescita condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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