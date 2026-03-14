Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’attività fisica è fondamentale per le persone oltre i 60 anni. Praticare sport in questa fascia di età può aggiungere circa cinque anni di vita e contribuire a ridurre i rischi legati alla salute. Le raccomandazioni dell’OMS sottolineano l’importanza di mantenersi attivi per migliorare il benessere generale e prevenire malattie croniche.

L’attività fisica per gli over 60 rappresenta oggi una priorità assoluta di salute pubblica, secondo quanto indicato dall’Oms. Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell’università del Salento, sottolinea come l’esercizio sia uno strumento fondamentale per preservare l’autonomia e ridurre il carico delle malattie croniche. La pratica in gruppo favorisce la socializzazione e contrasta i sintomi depressivi attraverso il rilascio di endorfine. Discipline come il tai chi, lo yoga o le attività acquatiche offrono vantaggi unici legati alla spinta idrostatica, riducendo fino all’80-90% il peso percepito. Anche il tennis in doppio può ridurre la pressione arteriosa di circa il 15% e dimezzare l’incidenza del diabete negli anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Over 60: sport che aggiungono 5 anni di vita e riducono

Articoli correlati

Teatro Città di Massa. In mostra 60 anni di storia: "Un percorso che tiene in vita la nostra identità"Sessant’anni di applausi, sipari che si alzano e storie raccontate nel dialetto della città.

Leggi anche: A 60 anni, la supermodella sfida le convenzioni con un rossetto rosso che ispira le donne a brillare in ogni fase della vita

OVER 60 5 Esercizi che Rimpiangerai di Ignorare

Tutto quello che riguarda Over 60 sport che aggiungono 5 anni di...

Temi più discussi: Trenta sportivi over 60 in Portogallo. Parte il progetto europeo ‘Score’; Italiani Senior Indoor: Pesaro e il Baratoff consegnano un torneo da ricordare; San Martino, marzo ricco di eventi in paese dal focus sul referendum allo sport, dai bambini agli over 60; Variare l’attività fisica può sostenere la longevità: cosa dicono gli studi.

Sport per gli over 60, i 5 consigli per iniziare con un approccio ‘dolce’Over 60 e l’attività fisica. C’è chi non hai mai smesso e chi vorrebbe ricominciare magari con l’arrivo della pensione e più tempo libero. O chi vorrebbe iniziare con un approccio ‘dolce’, ma non sa c ... sassarinotizie.com

Benefici da attività sportiva ‘dolce’ per over 60. Medico-fisiatra: Cinque consigli per cominciare(Adnkronos) - Over 60 e l'attività fisica. C'è chi non hai mai smesso e chi vorrebbe ricominciare magari con l'arrivo della pensione e più tempo ... tuobenessere.it

Inter stagionata, Chivu si affida agli over 37: 112 anni in tre per gli uomini del rilancio x.com

Yoga e pilates per il benessere: nuovi corsi primaverili a Varese, anche per over 50. - facebook.com facebook