Outlander 8 recensione dei primi episodi | un promettente ritorno alle origini

La serie televisiva basata sui romanzi di Diana Gabaldon sta affrontando gli ultimi capitoli con la messa in onda della sua ottava stagione. I primi episodi sono stati trasmessi e hanno mostrato un ritorno alle origini della storia, con una narrazione che coinvolge i personaggi principali e presenta alcune novità rispetto alle stagioni precedenti. La stagione si appresta a concludersi con gli episodi programmati.

La saga televisiva basata sui romanzi fiume di Diana Gabaldon volge al termine. E l'ottava stagione sembra partire al meglio. Su Sky. Parlare del viaggio televisivo di Outlander in Italia significa chiacchierare con una nicchia molto appassionata. Già perché, nonostante la saga creata da Diana Gabaldon sia estremamente popolare, sia dal punto di vista letterario sia da quello televisivo, nello Stivale non si è mai tramutata in un vero e proprio fenomeno di massa. È una produzione seguita, ma lo è in maniera meno appariscente o vistosa rispetto a roba come Game of Thrones. Come tipologia di fandom siamo più nei paraggi di Downton Abbey che in quelli dell'epopea di George R. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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