Ostia si presenta al Grassi con una ferita d’arma da fuoco | arrestato un 51enne

Un uomo di 51 anni si è recato al pronto soccorso del Grassi con una ferita da arma da fuoco alla gamba. Le sue spiegazioni sull’accaduto sono cambiate più volte nel corso del colloquio con i medici. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo averlo visitato. La scena si è svolta questa mattina a Ostia.

Ostia, 14 marzo 2026 – Si presenta al pronto soccorso con una ferita d’arma da fuoco alla gamba, ma le sue versioni sull’accaduto cambiano più volte. Per questo un uomo di 51 anni è stato arrestato a Ostia dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno recuperato una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa e, durante una successiva perquisizione domiciliare, anche cinque ordigni artigianali. L’episodio è avvenuto il 10 marzo. Secondo quanto emerso, l’uomo si è presentato all’ospedale Grassi accompagnato dal figlio, con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra. In un primo momento avrebbe raccontato agli agenti che il colpo era partito accidentalmente mentre stava pulendo una pistola in casa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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