Osteria da Fortunata | ricette tipiche pasta fatta in casa e dolci artigianali

L’Osteria da Fortunata, aperta nel 1921, è un punto di riferimento a Roma per chi cerca ricette tradizionali, pasta fatta in casa e dolci artigianali. La gestione è ancora nelle mani della famiglia fondatrice, che ha mantenuto intatti i metodi di preparazione e le ricette di un tempo. Nel locale si possono assaggiare piatti che seguono le tecniche e gli ingredienti della tradizione locale.

L’Osteria da Fortunata, fondata nel 1921 da Fortunata, è un’istituzione nel panorama culinario romano, offrendo da generazioni piatti tipici della tradizione locale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’Osteria da Fortunata è rinomata per la sua autentica cucina romana, offrendo una varietà di piatti tradizionali preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco alcune delle specialità che puoi gustare presso l’osteria:? Antipasti: Mozzarella di Bufala: Una deliziosa mozzarella fresca servita con pomodori e basilico.? Fritto Misto: Un assortimento di supplì, verdure fritte, crocchette di patate, olive ascolane e, in stagione, fiori di zucca. 🔗 Leggi su Funweek.it

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