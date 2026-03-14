Osservatorio Mecspe sulla Manifattura Italiana | quasi 7 imprese su 10 sono in linea con gli obiettivi ma circa la metà è preoccupata per i dazi

Secondo l’Osservatorio Mecspe sulla Manifattura Italiana, quasi il 70% delle imprese si dichiara in linea con gli obiettivi prefissati, mentre circa la metà esprime preoccupazione per i dazi commerciali. A fine 2025, l’industria manifatturiera italiana contava oltre 486mila aziende attive e si prepara ad affrontare il 2026 mantenendo una condizione complessivamente stabile.

Manifattura italiana: tra competitività, tecnologia e capacità imprenditoriale oltre gli incentivi. Secondo l’Osservatorio MECSPE, quasi 7 imprese su 10 sono in linea con gli obiettivi, ma circa la metà è preoccupata per i dazi e il 55% ritiene insufficienti le nuove misure.A MECSPE Bologna (4-6 marzo) le imprese si confrontano sul futuro dell’industria manifatturiera. Comprare casa per affittarla conviene ancora? Ecco dove secondo Tecnocasa i rendimenti sono più alti . 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Una selezione di notizie su Osservatorio Mecspe

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