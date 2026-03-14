Ospedale Salerno infermieri girano video dissacranti con offese ai cadaveri | è polemica

All’ospedale di Salerno, alcuni infermieri sono stati ripresi mentre giravano video in cui pronunciavano insulti rivolti ai cadaveri. Le immagini mostrano anche corse sui carrelli dei medicinali nei corridoi e sketch considerati irrispettosi nei confronti dei pazienti. La vicenda ha suscitato polemiche tra i cittadini e i rappresentanti sanitari. La situazione è al centro di discussioni pubbliche e richieste di chiarimenti ufficiali.

Corse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, sketch comici irrispettosi dei malati e perfino parole offensive nei confronti dei cadaveri Il tutto è stato ripreso volontariamente in un video dagli autori dei gesti dissacranti, infermieri e operatori sanitari che lavorano proprio lì, nell’ospedale Ruggi di Salerno. Il video è stato reso pubblico attraverso il podcast Super Salerno, realizzato dall’associazione “Figli delle chiancarelle”. Dopo la diffusione delle immagini, si sono subito scatenate le polemiche: in molti si sono chiesti se siano davvero lavoratori dell’ospedale, come sembra, e come sia possibile che non ci fosse nessun sistema di sorveglianza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ospedale Salerno, infermieri girano video dissacranti con offese ai cadaveri: è polemica Articoli correlati Olimpiadi Londra 2012, il VIDEO cerimonia d'apertura che anticipa 'pandemia' Covid e obblighi vaccinali: letti d'ospedale, dottori e infermieriUn video virale riaccende le polemiche sulla cerimonia di Londra 2012: omaggio al sistema sanitario o inquietante anticipo simbolico della pandemia... Sondrio, il summit con infermieri e sindaci: “No all’ospedale unico provinciale”Sondrio – Il Nursind confederale elenca le priorità: un corso universitario per formare nuovi operatori sanitari, il secco no all’ospedale unico... Una raccolta di contenuti su Ospedale Salerno Argomenti discussi: Salerno, infermieri girano un video osceno nel Pronto soccorso: è polemica, interviene la direzione generale. Salerno, infermieri girano un video osceno nelle corsie dell'ospedale: è polemicaCorse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, sketch comici irrispettosi dei malati e perfino parole offensive nei confronti dei cadaveri. Il tutto, ripreso volontariamente in un ... msn.com Salerno, Pronto Soccorso Ruggi trasformato in set sketch ironici da alcuni infermieri. Scattano accertamentiStampa Un video girato all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, trasformato in un improvvisato set per sketch ironici, è diventato viral ... salernonotizie.it