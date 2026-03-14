Ospedale più moderno Proseguono gli interventi al Pronto soccorso

Nella giornata di giovedì è stata completata la rimozione delle pannellature di cantiere all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione del Lago. Si tratta di un passo importante nel processo di riqualificazione della struttura, che prosegue con l’obiettivo di rendere l’ospedale più moderno e funzionale. I lavori, ancora in corso, continuano per migliorare gli spazi e le attrezzature della struttura sanitaria.

Prosegue l’iter per la riqualificazione del Pronto soccorso dell’ ospedale di Castiglione del Lago. Nella giornata di giovedì è stata completata la rimozione delle pannellature di cantiere poste all’ingresso della struttura, un passaggio che precede la consegna definitiva dell’opera. L’intervento rientra nel piano di ammodernamento dell’Usl Umbria 1, concordato con la Regione Umbria, per il potenziamento delle strutture sanitarie del territorio. Il completamento dei lavori ha registrato uno slittamento rispetto alla scadenza inizialmente prevista per il mese di gennaio a causa di alcune necessità tecniche emerse durante l’ultimo stralcio dell’appalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale più moderno. Proseguono gli interventi al Pronto soccorso Articoli correlati Ospedale, lavori in corso. Al Pronto soccorso di Branca interventi per il potenziamentoGUBBIO Da domani inizierà la seconda fase dei lavori di restyling e adeguamento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Interventi sulla viabilità del nuovo ospedale: come raggiungere il pronto soccorsoDa lunedì 12 gennaio Pordenone sarà interessata da una lunga serie di cantieri sulla rete stradale. AL PRONTO SOCCORSO #danielecondotta #comedy Contenuti e approfondimenti su Ospedale più moderno Proseguono gli... Argomenti discussi: Ospedale più moderno. Proseguono gli interventi al Pronto soccorso. Ospedale più moderno. Proseguono gli interventi al Pronto soccorsoCastiglione del Lago, completata la rimozione delle pannellature di cantiere all’ingresso della struttura. I ritardi causati da necessità tecniche sopraggiunte. lanazione.it Terni. Santa Maria, interventi per 16 milioni di euro «Ospedale più moderno»Mentre continua il dibattito politico sul futuro dell’ospedale di Terni, il dg Andrea Casciari prosegue con gli investimenti facenti capo alla missione 6 del Pnrr per un importo di circa 16 milioni di ... ilmessaggero.it