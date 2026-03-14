Ospedale di Anzio e Nettuno l’allarme di Droghei | Tagli ritardi e disagi per i pazienti

L’ospedale di Anzio e Nettuno sta affrontando numerosi problemi, secondo le segnalazioni di Droghei. Sono stati registrati tagli al personale, ritardi nelle prestazioni e disagi per i pazienti. La situazione sembra aggravarsi con il passare del tempo, creando difficoltà nell’erogazione dei servizi sanitari. La questione ha suscitato preoccupazione tra chi si rivolge alla struttura per cure e assistenza.

Anzio, 14 marzo 2026 – “Le notizie che continuano ad arrivare sull’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno confermano purtroppo un quadro sempre più preoccupante per la sanità del litorale. Dopo le criticità già denunciate nelle scorse settimane – dall’annullamento di interventi chirurgici in ginecologia alla rianimazione ancora non operativa – emergono ora ulteriori elementi che parlano di riduzione dei servizi, carenze di personale e lavori annunciati ma ancora incompleti “. Lo dichiara Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico. “Parliamo di un presidio che serve un bacino di circa 140 mila cittadini, destinato ad aumentare nei mesi estivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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