L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno ha avviato una contestazione ufficiale contro la società Soget, riguardante un importo di 206mila euro di TARI ritenuto non dovuto. La questione riguarda un procedimento legale che coinvolge le due parti, senza ulteriori dettagli sulla natura delle contestazioni o sui passaggi successivi.

Un contenzioso formale è stato avviato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno contro la società Soget. L’ospedale ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare un’iscrizione ipotecaria da oltre 206mila euro relativa alla TARI degli anni 2020 e 2021. La disputa nasce da una richiesta di pagamento effettuata il 4 marzo 2024, contestata immediatamente dall’ente sanitario che nega l’applicabilità dell’imposta sulla struttura. Nonostante le ripetute istanze inviate tra giugno e dicembre del 2025, la società di riscossione ha proceduto all’atto esecutivo nel gennaio 2026. La genesi dello scontro fiscale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale contro Soget: 206mila euro di TARI contestati

Articoli correlati

Tari non pagata all’ospedale “Fucito”: scontro Ruggi-SogetL'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha deciso di ricorrere alle vie legali contro la Soget, la...

Leggi anche: SuperEnalotto, vinti oltre 206mila euro