A Oslo-Holmenkollen, una delle piste più note al mondo, si è svolta la prima prova individuale femminile della stagione 2025-2026. Nika Prevc ha conquistato la vittoria con un vantaggio di 2,4 punti su Maruyama e Stroem. La competizione ha visto le atlete affrontare condizioni di salto impegnative, con Prevc che è riuscita a superare una posizione di svantaggio e salire sul gradino più alto del podio.

Su una delle piste più iconiche del mondo, a Oslo-Holmenkollen, Nika Prevc ha trasformato una posizione di svantaggio in un trionfo netto nella prima prova individuale femminile della stagione 2025-2026. La giovane slovena, che domani compirà ventun anni, ha vinto con un margine stretto sulla giapponese Nozomi Maruyama e sulla norvegese Anna Odine Stroem, portandosi a quota diciassette vittorie nell’inverno corrente. La gara si è svolta sul trampolino grande, sede della terzultima tappa della Coppa del Mondo, dove la competizione è stata decisa al termine della seconda serie. Mentre Maruyama guidava dopo il primo salto, Prevc ha mostrato la sua classe nella fase decisiva, chiudendo con un punteggio superiore di soli 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oslo: Prevc vince di 2,4 punti su Maruyama e Stroem

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