Oggi, sabato 14 marzo 2026, sulle nevi di Oslo Holmenkollen, si svolge la gara di sci di fondo sui 50 km. Tra i partecipanti c’è Pellegrino, che sfida le assenze di alcuni atleti di rilievo, tra cui Klæbo. La competizione riunisce numerosi sciatori di alto livello che si confrontano in questa tradizionale sfida sulla lunga distanza.

Il ritorno della leggenda dello sci di fondo si prepara a prendere vita oggi, sabato 14 marzo 2026, sulle nevi di Oslo Holmenkollen. Le due gare di 50 km con partenza in massa e tecnica libera sono programmate per iniziare alle 10:00 per gli uomini e alle 10:45 per le donne, offrendo un appuntamento unico nel calendario mondiale. Nessuna trasmissione televisiva diretta è prevista, ma l’evento sarà visibile attraverso piattaforme di streaming come RaiPlay Sport 1 e Sport 2, oltre che su canali internazionali e servizi digitali specifici. L’assenza di Johannes Hoesflot Klaebo, caduto due giorni fa a Drammen, lascia uno spazio vuoto significativo nella corsa maschile, aprendo la strada ad altri contendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oslo 2026: senza Klæbo, Pellegrino sfida i 50 km

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