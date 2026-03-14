Osimo | 147mila euro per sicurezza strade e sport

A Osimo, la sindaca Michela Glorio ha effettuato sopralluoghi nei cantieri aperti nelle frazioni di Montegalluccio e San Biagio. Sono stati destinati 147mila euro per interventi di sicurezza, lavori stradali e infrastrutture sportive. Le verifiche si sono concentrate sui cantieri attivi in queste zone, con l’obiettivo di monitorare lo stato di avanzamento degli interventi.

La sindaca Michela Glorio ha avviato una serie di sopralluoghi nei cantieri attivi a Osimo, concentrandosi su interventi infrastrutturali cruciali per le frazioni di Montegalluccio e San Biagio. Gli investimenti toccano la sicurezza degli agenti della Polizia Locale, il ripristino dell’asfalto su vie strategiche e l’ammodernamento delle strutture sportive per il settore giovanile. Le risorse allocate ammontano a cifre precise: quarantamila euro per il comando di polizia, ottantamila per le strade e ventisettemila per i nuovi spogliatoi del campo sportivo. Questi interventi non sono semplici lavori di manutenzione ma rappresentano un piano organico per migliorare la qualità della vita nelle comunità locali, collegando direttamente il bilancio comunale alle esigenze concrete dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Osimo: 147mila euro per sicurezza, strade e sport Articoli correlati Leggi anche: Da Conad 147mila euro al Salesi Conad ha raccolto 147mila euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico “Salesi” di AnconaDurante l’operazione, i clienti Conad hanno potuto ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza CIA-Conad e Conad...