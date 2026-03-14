Oscar negato il visto all’attore palestinese Motaz Malhees | Non posso entrare negli Usa ecco perché hanno bloccato il mio passaporto

L’attore palestinese Motaz Malhees non potrà entrare negli Stati Uniti perché il suo visto è stato negato. Il motivo ufficiale è che gli è stato bloccato il passaporto. A tre giorni dagli Oscar, il suo film, The Voice of Hind Rajab, è tra i candidati. Malhees avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia, ma ora non potrà farlo.

«Mancano tre giorni agli Oscar. Il nostro film The Voice of Hind Rajab è candidato a un Premio Oscar. Ho avuto l’onore di interpretare uno dei ruoli principali in una storia che il mondo aveva bisogno di ascoltare. Ma io non sarò lì. Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti a causa della mia cittadinanza palestinese. Fa male. Ma questa è la verità: puoi bloccare un passaporto. Non puoi bloccare una voce. Sono palestinese e lo dico con orgoglio e dignità. Il mio spirito sarà con The Voice of Hind Rajab quella sera. Buona fortuna a tutti voi. La nostra storia è più grande di qualsiasi barriera e verrà ascoltata». Con questo post affidato a Instagram, l’attore Motaz Malhees ha ufficializzato il suo forfait forzato alla notte più importante del cinema mondiale, in programma il 15 marzo. 🔗 Leggi su Open.online

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