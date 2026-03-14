La 98esima edizione degli Oscar si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles tra la sera di domenica 15 e la notte di lunedì 16 marzo. Rai 1 trasmetterà nuovamente la diretta e introdurrà una nuova categoria. La cerimonia vedrà la partecipazione di attori, registi e produttori provenienti da tutto il mondo. La serata sarà segnata anche dalla presenza di ospiti e momenti di premiazione.

La 98esima edizione degli Academy Awards si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. La cerimonia sarà condotta ancora una volta da Conan O’Brien e trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 23:30. Per la terza edizione consecutiva, l’evento speciale partirà dagli studi Rai di Via Teulada con lo speciale condotto da Alberto Matano. Il palinsesto include aggiornamenti dal red carpet, analisi sui film in gara e ospiti speciali. La trasmissione sarà disponibile anche su RaiPlay con opzione di traduzione o lingua originale. Tra i favoriti spicca Sinners – I peccatori diretto da Ryan Coogler, che ha ottenuto un numero record di candidature. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Rai 1 riprende la diretta con nuova categoria

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