Oscar 2026 | quando vederli e chi sono i candidati

L'evento degli Oscar 2026 si avvicina e si stanno definendo i dettagli sulla data della cerimonia. Sono stati annunciati i candidati nelle varie categorie, attirando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La selezione dei film e degli attori in lizza rappresenta il risultato di un lungo processo di valutazione. La cerimonia si terrà in una data ancora da confermare e sarà seguita da una diretta trasmissione.

La corsa agli Oscar 2026 entra nella sua fase decisiva. Dopo l’annuncio delle nomination e i pronostici delle ultime ore, cresce l’attesa per la cerimonia che celebrerà i migliori film dell’ultimo anno. Tra favoriti, record di candidature e novità regolamentari, la 98ª edizione degli Academy Awards promette una notte ricca di sorprese. La 98ª edizione degli Academy Awards si svolgerà domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, il luogo simbolo della grande notte del cinema mondiale. Per il pubblico italiano la diretta sarà trasmessa nella notte tra il 15 e il 16 marzo, con copertura televisiva e commento dedicato anche in Italia, dove la cerimonia continua a essere seguita da appassionati e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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