La cerimonia degli Oscar 2026 si terrà nelle prossime settimane, con la tradizionale sede di Hollywood pronta ad accogliere attori, registi e produttori. Sono stati annunciati i candidati di quest’anno e una nuova categoria entrerà in gara. La serata sarà trasmessa in diretta e si conosceranno i vincitori tra le pellicole e i professionisti del cinema che si sono distinti nella stagione.

La notte degli Oscar 2026 è ormai alle porte e, come ogni anno, Hollywood si prepara a incoronare i protagonisti della stagione cinematografica. La 98esima edizione degli Academy Awards promette anche quest’anno spettacolo, sorprese e qualche possibile colpo di scena tra favoriti e outsider. Ma quando si svolgerà la cerimonia e come si potrà seguire dall’Italia? Per la terza edizione consecutiva, infatti, ci sarà l’evento speciale direttamente dagli studi Rai di Via Teulada. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla notte più attesa dagli appassionati di cinema (e non solo). Quando e dove vedere gli Oscar 2026 in tv. La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo e sarà condotta ancora una volta da Conan O’Brien. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oscar 2026, quando e dove vederli, candidati e la nuova categoria in gara

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