La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 porta un cambiamento silenzioso e significativo, con l’equinozio di primavera che influenza le posizioni di vari segni zodiacali. La classifica di Artemide mette in evidenza le posizioni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. È un periodo in cui le energie si trasformano senza clamore, modificando l’approccio di molti alle proprie giornate.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna uno di quei passaggi che non fanno rumore ma cambiano il modo in cui guardi le cose. Le giornate si allungano, le abitudini iniziano lentamente a spostarsi e anche i pensieri cercano più spazio. L’ Equinozio di Primavera del 20 marzo non rappresenta una svolta improvvisa: è piuttosto un momento di equilibrio. Giorno e notte hanno la stessa durata, e questa immagine invita a fare lo stesso nella vita quotidiana — ridare energia a ciò che conta e alleggerire ciò che negli ultimi mesi è diventato solo routine. Molte decisioni maturate durante l’inverno ora iniziano a chiedere forma. Per qualcuno significa rispondere a un messaggio rimasto in sospeso, per altri chiarire una dinamica familiare o riprendere un progetto accantonato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 16-22 Marzo: l’equinozio di primavera cambia il destino. La classifica di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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