La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 porta una classifica di fortuna, soldi e lavoro per i dodici segni zodiacali. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci si trovano a vivere momenti diversi in questi ambiti. La fase più intensa si concentra sui cambiamenti e le opportunità che si presentano nel corso di questi sette giorni.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 entra nella sua fase più operativa. Dopo un inizio dedicato all’organizzazione e alla revisione delle priorità, ora il ritmo cambia: molte situazioni professionali chiedono decisioni più rapide e una strategia più chiara su lavoro, collaborazioni e gestione delle risorse. Non è una settimana di grandi colpi di scena, ma di passaggi concreti. Alcune trattative. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 16-22 marzo 2026: classifica fortuna, soldi e lavoro per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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