Per aprile 2026, il sito Eryx ha stilato una classifica dei segni zodiacali più orientati alle opportunità lavorative, evidenziando le posizioni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dal 26 aprile, con l’ingresso di Urano in Gemelli, si osserva un cambio di ritmo nei processi decisionali, in particolare nei settori della comunicazione, tecnologia, formazione e informazione.

Aprile 2026 non è un mese neutrale: è un mese che cambia ritmo. Il 26 aprile Urano entra in Gemelli e apre una fase più rapida nei processi decisionali, soprattutto nei settori legati a comunicazione, tecnologia, formazione e informazione. In termini pratici significa che idee, competenze e relazioni professionali possono circolare più velocemente. Chi sa aggiornarsi e comunicare bene il proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo mese di aprile 2026: i segni predatori e le nuove opportunità di lavoro. La classifica di Eryx per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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