Oro e assegni | la dogana controlla tutto oltre 10.000 euro

La dogana dell’Unione Europea verifica tutti i viaggiatori che portano oltre 10.000 euro in oro o assegni, controllando dettagliatamente ogni transazione. Quando si attraversa la frontiera, è obbligatorio dichiarare somme superiori a questa soglia, e i controlli vengono effettuati in modo rigoroso. Nessuna eccezione viene fatta, e le autorità monitorano attentamente ogni movimento di denaro o metallo prezioso.

La frontiera dell’Unione Europea si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia contro il riciclaggio, dove ogni viaggiatore deve calcolare con precisione millimetrica il valore dei propri asset. Il limite invalicabile è fissato a 9.999,99 euro: superarlo anche di un solo centesimo obbliga alla dichiarazione immediata all’Agenzia delle Dogane. Non si tratta solo di banconote da mostrare agli agenti, ma di una definizione estesa che ingloba oro, assegni e strumenti finanziari specifici. L’atmosfera al varco doganale è tesa: la normativa Ue 20181672 ha allargato notevolmente il perimetro di ciò che costituisce denaro contante. Chi viaggia con valute straniere deve sommare il controvalore totale utilizzando il tasso di cambio del giorno esatto del passaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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