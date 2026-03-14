Massimo Orlando ha commentato le prossime sfide di campionato, confrontando le partite tra Inter e Atalanta e Lazio e Milan. Ha sottolineato che il Milan potrebbe affrontare rischi maggiori nella sfida contro la Lazio rispetto alla partita dell’Inter contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle differenze tra le due gare e sui possibili pericoli per le squadre coinvolte.

In vista di Lazio-Milan, molte voci del mondo del calcio stanno rilasciando alcune dichiarazioni. Quest'oggi a parlare è stato Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ai microfoni di TMW Radio. L'ex viola ha voluto parlare sia del Milan che dell'inter: ci rischia di più nella prossima giornata? Secondo Orlando, i rossoneri sarebbero quelli più a rischio, complice anche l'assenza di Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Orlando. Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più? Le parole di Massimo Orlando: "Secondo me il ko di Champions avrà ripercussioni per l'Atalanta. Hanno fatto un capolavoro ad arrivare lì, ma mi da la sensazione che questa squadra non abbia più la forza per giocarsi la Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando: “Milan? Contro la Lazio rischierà di più a differenza dell’Inter”

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