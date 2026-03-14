Orgoglio nostro l’Inter difende Bastoni contro l’Atalanta Cos’è successo

I tifosi dell'Inter si sono schierati a difesa di Alessandro Bastoni dopo le recenti polemiche con l’Atalanta. La squadra ha espresso pubblicamente il proprio sostegno al difensore, che ha ricevuto critiche dopo l’ultima partita. L’Inter ha fatto sapere di essere al fianco di Bastoni, senza entrare nel merito delle discussioni o delle motivazioni.

(Adnkronos) – I tifosi dell'Inter si sono schierati. E stanno con Alessandro Bastoni, senza se e senza ma. Oggi, sabato 14 marzo, i sostenitori nerazzurri hanno mostrato – durante la partita contro l'Atalanta – vicinanza al loro difensore, da settimane al centro delle polemiche per la simulazione contro la Juve e ieri attaccato nuovamente dopo la scelta della Regione Lombardia di candidarlo al Premio 'Rosa Camuna'. Intorno alla metà del primo tempo della partita di campionato contro l'Atalanta, in Curva Nord è comparso lo striscione "Bastoni orgoglio nostro". Poi, tanti cori di supporto a Bastoni, attaccato dopo un episodio accaduto nel big match contro la Juve. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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