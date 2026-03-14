Ordigno esploso davanti a una scuola ebraica di Amsterdam Un movimento islamico rivendica Il governo | Attacco vile

Nella mattinata del 14 marzo, un ordigno è esploso davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. Un movimento islamico ha rivendicato l’attacco, mentre il governo ha definito l’evento come un atto vile. Non si segnalano feriti o danni materiali rilevanti, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e la comunità coinvolta. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nella prime ore di questa mattina, 14 marzo, un ordigno è esploso davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. Già ieri la polizia aveva arrestato quattro uomini con l’accusa di aver innescato una esplosione di fronte a una sinagoga di Rotterdam. È stato il municipio della città a denunciare il vile attacco, spiegando che l’esplosione è avvenuta contro il muro esterno della scuola, nel quartiere Buitenveldert della capitale olandese e ha causato solo danni limitati. L’attentato è stato presto rivendicato dal Movimento islamico dei Compagni di destra, Ashab Al Yamim, con un video pubblicato che sembrerebbe riprendere l’esplosione di un ordigno incendiario, secondo quanto riferito dal Times of Israel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ordigno esploso davanti a una scuola ebraica di Amsterdam. Un movimento islamico rivendica. Il governo: “Attacco vile” Articoli correlati Leggi anche: Paura ad Amsterdam, scoppia ordigno davanti ad una scuola ebraica. Gruppo islamico rivendica l'attentato Amsterdam, attacco scuola ebraica: gruppo islamico rivendicaNella notte si è verificata un’esplosione ai danni di una scuola ebraica ad Amsterdam, precisamente in un quartiere noto per offrire alla popolazione... Aggiornamenti e notizie su Ordigno esploso Temi più discussi: Fa esplodere una bomba davanti un bar di Acilia, fermato dai carabinieri: indagini in corso; Matino, ordigno nella notte davanti alla vetrina d'entrata di un negozio di fiori FOTO; Esplode un ordigno nella notte davanti a un bar di Acilia, arrestato un 62enne; Bari, sventato attentato in una riunione dei Testimoni di Geova. Il commento del Centro Studi Lirec. CASAPESENNA - Paura nella notte, ordigno esplosivo davanti alla cornetteria inaugurata appena qualche ora prima: terzo raid in due mesi14:42:11 Terzo attentato in due mesi a Casapesenna: stanotte intorno alle 2,40 un ordigno è esploso davanti alla saracinesca di Incornettami-Peccato Notturno, locale che si trova in via Roma numero 5. casertafocus.net Boato nella notte a Casapesenna, bomba davanti a una cornetteria inaugurata ieriPaura nella notte a Casapesenna, dove un ordigno è esploso davanti ad una cronetteria a meno di 24 ore dalla sua ... internapoli.it Paura nella notte a Casapesenna, dove un ordigno è esploso davanti ad una cornetteria a meno di 24 ore dalla sua inaugurazione. Il locale aveva aperto le porte al pubblico nella serata del 13 marzo, intorno alle 20. Poco dopo le 2.40 della notte, un forte boa - facebook.com facebook A Matino un ordigno non esploso e un principio di incendio davanti a un negozio di fiori attivano le indagini dei carabinieri x.com