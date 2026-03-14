Orbassano | 500mq di rifiuti tossici sequestrati denunciato

La polizia locale di Orbassano ha sequestrato un deposito di rifiuti tossici in via Piossasco, che apparteneva a un’azienda di trasporti. L’area di circa 500 metri quadrati è stata posta sotto sequestro e una persona è stata denunciata. L’intervento si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine per mettere sotto controllo la situazione.

Un’operazione della polizia locale di Orbassano ha portato al sequestro di un deposito di rifiuti abusivo situato in via Piossasco, appartenente a un’azienda di trasporti. La scoperta è avvenuta all’inizio di marzo 2026 durante una ispezione ambientale che ha rivelato la presenza di materiali pericolosi e liquidi tossici senza le dovute autorizzazioni. Il titolare dell’impresa è stato denunciato per violazione del testo unico ambientale, mentre l’area interessata copre circa 500 metri quadrati. L’intervento ha messo in luce una situazione critica dove oli esausti, batterie scariche e parti meccaniche erano ammassati alla rinfusa, creando evidenti sversamenti sul suolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orbassano: 500mq di rifiuti tossici sequestrati, denunciato Articoli correlati Avella, sequestrati rifiuti speciali pericolosi: denunciato il titolare di un’officinaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Valle Caudina, sequestrati rifiuti speciali: denunciato il responsabile di un centro comunaleSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Napoli Capitale...