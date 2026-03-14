Orazio Musumeci è protagonista di un episodio avvenuto al teatro Parenti di Pavia, dove ha partecipato a un blitz durante un evento con la premier Giorgia Meloni. Dopo aver chiesto a una persona di spostarsi, si è avvicinato al palco e si è unito alla premier. La scena ha attirato l’attenzione di molti e ha fatto parlare di sé in tutta Italia.

Pavia – È l’uomo più famoso d’Italia, almeno al momento, quello del quale tutti parlano. Forse anche Giorgia Meloni. Giovedì pomeriggio Orazio Maurizio Musumeci, un 64 di origini catanesi residente a Mezzanino, dalla provincia di Pavia ha raggiunto il teatro Franco Parenti di Milano, dove la premier doveva intervenire per un incontro organizzato dal suo partito, Fratelli d’Italia, a sostegno del sì al referendum confermativo, ed è riuscito a raggiungere la presidente del Consiglio sul palco per consegnarle una copia del suo libro, intitolato “Il 13esimo presidente“. Il video dell’incontro ha fatto subito il giro del web diventando virale, insieme all’immagine perplessa della premier sul cui volto si leggeva chiaramente una domanda: “Chi è costui?” Sale sul palco per parlare con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orazio Musumeci, l’uomo del blitz al Parenti: “Io sul palco con Giorgia Meloni. Ho chiesto a un omone di spostarsi e sono salito”

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