In uno scenario sportivo spesso dominato da chi conduce, ci sono occasioni in cui una squadra o un atleta riescono a ribaltare le sorti della partita, trasformando una situazione svantaggiosa in una vittoria inaspettata. Questa dinamica si verifica in diverse discipline, coinvolgendo team come i Yankees, club come il Barcellona e anche grandi aziende come Oracle. La forza mentale gioca un ruolo cruciale in queste imprese.

premessa alla Catalano: meglio essere in testa con 7 punti di vantaggio che dover inseguire e non avere margini di errore. È così: nove volte su dieci vince chi è davanti anche per la ragione banale che, se si ritrova lì, non è per caso, ma (quasi sempre) perché è più forte. Però se nello sport è azzardato scrivere la parola fine prima dell’ultima pagina è perché la storia è piena di underdog che ce la fanno, di imprese non preventivabili, di giochi mentali, di clamorose rimonte. La lepre scappa, è davanti, detta il ritmo. Il cacciatore insegue, studia, aspetta l’errore. È una dinamica primordiale, quasi animale, che torna in ogni disciplina: dal ciclismo alla F. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oracle, Yankees, Barcellona: lepri, cacciatori e la forza mentale che decide le grandi rimonte

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