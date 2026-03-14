Operazione Batiscafo Trieste | il trailer del film

È stato diffuso il trailer del film che narra la storia dell’operazione Batiscafo Trieste, un'impresa scientifica e di esplorazione svoltasi in passato. La pellicola ripercorre le tappe di un progetto pionieristico che ha coinvolto un team di scienziati e ingegneri. Il trailer mostra scene di ambientazioni sottomarine e momenti di tensione legati alla missione.

Il trailer della produzione cinematografica che racconta una storia di scienza, audacia e visione pionieristica. Una sfida nata per un futuro di pace nel tempo della Guerra Fredda, ricostruita per il grande schermo attraverso le voci dei protagonisti, con molte immagini d’archivio, nell’ambito del Progetto Batiscafo Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operazione Batiscafo Trieste: il trailer del film Articoli correlati ‘Operazione Batiscafo Trieste’: scienza, audacia e visione pionieristica. Proiezione in anteprima a MilanoMilano, 14 marzo 2026 – Racconta una storia di scienza, audacia e visione pionieristica la produzione cinematografica ‘Operazione Batiscafo Trieste’:... Il docufilm sul batiscafo Trieste in anteprima all'AristonIl docufilm “Operazione Batiscafo Trieste”, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory, sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 6 marzo... Trailer Operazione Batiscafo Trieste Approfondimenti e contenuti su Operazione Batiscafo Trieste Temi più discussi: Operazione Batiscafo Trieste - Proiezione alla Camera dei Deputati; Prima del film ‘Operazione Batiscafo Trieste’ all’Ariston venerdì 6 marzo; Operazione Batiscafo Trieste - Il trailer; Operazione Batiscafo Trieste, proiezione a Napoli. ‘Operazione Batiscafo Trieste’: scienza, audacia e visione pionieristica. Proiezione in anteprima a MilanoVoci e immagini d'archivio per la storica discesa nell'abisso Challanger. Appuntamento martedì 17 marzo, alle 19, al Cinema Arlecchino, con il film scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory ... ilgiorno.it La storia del batiscafo Trieste in un documentarioIl regista Massimiliano Finazzer Flory racconta la vicenda del mezzo con cui Jacques Piccard e Don Walsh scesero nel punto più profondo dell'oceano mai raggiunto. E nella cui realizzazione il capoluog ... rainews.it Alla Fondazione Banco di Napoli la presentazione e proiezione del film "Operazione batiscafo Trieste". Una storia internazionale rivive per il grande schermo - facebook.com facebook La proiezione del film "Operazione Batiscafo Trieste". Messaggio del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: bit.ly/_Evento100326 #OpenCamera x.com