Operazione Batiscafo Trieste | il trailer del film

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato diffuso il trailer del film che narra la storia dell’operazione Batiscafo Trieste, un'impresa scientifica e di esplorazione svoltasi in passato. La pellicola ripercorre le tappe di un progetto pionieristico che ha coinvolto un team di scienziati e ingegneri. Il trailer mostra scene di ambientazioni sottomarine e momenti di tensione legati alla missione.

Il trailer della produzione cinematografica che racconta una storia di scienza, audacia e visione pionieristica. Una sfida nata per un futuro di pace nel tempo della Guerra Fredda, ricostruita per il grande schermo attraverso le voci dei protagonisti, con molte immagini d’archivio, nell’ambito del Progetto Batiscafo Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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