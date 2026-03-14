Un operaio di origine algerina è morto dopo essere caduto da un’altezza di 15 metri durante lavori non autorizzati a San Marcellino. Dopo l’incidente, il corpo dell’uomo è stato caricato su un’auto e spostato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto successo e accertare eventuali responsabilità. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un operaio di origine algerina ha perso la vita cadendo da un’altezza di 15 metri durante lavori non autorizzati a San Marcellino. La Procura di Napoli Nord ha avviato un’inchiesta dopo aver scoperto che il corpo è stato spostato e trasportato in un’auto prima dell’allerta ufficiale. La tragedia riguarda Abdellah Rahali, un giovane di 27 anni nato a Sidi Mussa, morto mentre lavorava su un edificio in corso Italia. Le indagini hanno rivelato dettagli inquietanti: il cadavere è stato caricato nel cofano di un’Audi e spostato per alcuni chilometri prima di essere lasciato nel cortile dell’immobile. I carabinieri hanno trovato macchie di sangue sul veicolo e testimonianze dei residenti confermano le incongruenze nella dinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operaio muore: cadavere spostato in auto dopo lavori abusivi

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