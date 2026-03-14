Operai morti sull'A1 la dinamica | il furgone tamponato da un Ducato il conducente colto da malore

Tre operai sono deceduti ieri sull'A1 in seguito a un incidente che ha coinvolto un furgone e un veicolo Ducato. Secondo le ricostruzioni, il furgone è stato tamponato dal Ducato, il quale era guidato da un uomo colto da malore mentre era in corsa. La dinamica dell’incidente è stata confermata dalle autorità che stanno indagando sulla vicenda.

Il furgone sul quale viaggiavano i tre operai deceduti ieri sull'A1 è stato tamponato dal Ducato guidato da un uomo che è stato colto da malore. Indaga la Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tre operai morti nell'incidente sull'autostrada A1 ad Arce, incastrati nel furgone: c'è anche un ferito graveÈ di tre morti il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Sud... Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operaiTragico incidente stradale questa mattina sull’A1, all’altezza di Arce, nel frusinate: lo scontro tra un’auto e un furgone non ha dato scampo a tre... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Operai morti Temi più discussi: Scontro tra furgone ed auto in A1, morti tre operai; Incidente sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: 3 morti e feriti; Incidente sull’A1, chi sono i tre operai morti nello schianto tra Ceprano e Pontecorvo; Scontro mortale sull'A1, morti tre operai di Acuto su un furgone. Operai morti sull’A1, la dinamica: il furgone tamponato da un Ducato, il conducente colto da maloreIl furgone sul quale viaggiavano i tre operai deceduti ieri sull'A1 è stato tamponato dal Ducato guidato da un uomo che è stato colto da malore ... fanpage.it Operai morti sull'A1: tamponati a folle velocità da un furgone, ipotesi malore. In CIociaria terza strage in pochi mesiLa Ciociaria si è svegliata con un'altra strage sulle strade. La terza nel giro di meno di un anno. Questa volta un violento schianto non ha lasciato scampo a tre operai: ... ilmessaggero.it #Tg2000 - Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operai #13marzo #Tv2000 #IncidenteStradale #A1 #Arce #Frosinone #MortiSulLavoro #SicurezzaStradale @tg2000it x.com TRE OPERAI SONO MORTI IN UN INCIDENTE STRADALE SULLA A1 Sono tutte e tre di Acuto le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada del Sole tra Ceprano e Pontecorvo. A perdere la vita nello scontro tra un furgone e un c - facebook.com facebook