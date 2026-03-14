On boarding | sali a bordo della rete well-fare

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo uoi capire come trattenere i talenti e sfruttare i vantaggi fiscali del welfare? Bene, perché il welfare aziendale non si fa con la teoria. "Sali a bordo della rete del Well-fare" il 18 Marzo a Padova, è un evento in cui non abbiamo invitato semplici "speaker", ma abbiamo riunito l'intero ecosistema del welfare veneto attorno a un unico tavolo per parlare del tema strategico per eccellenza per ridurre i costi inerenti ai dipendenti e promuovere il benessere aziendale. Luigi Sposato, Presidente EurointerimRose Ortolani, CEO... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Fiamme e fumo a bordo di un tram della linea 27 in via Marco Bruto per il cedimento dell’alta tensione: panico fra i passeggeri a bordoMilano, 11 marzo 2026 – Sembra non esserci pace per le linee tranviarie milanesi: dopo la tragedia del 27 febbraio, col deragliamento del Tramlink in...

Leggi anche: “Si è avvicinato al bordo della cascata per fare una foto. La persona che era con lui ha cercato di trattenerlo per i vestiti ma non ce la fatta”:36enne cade da 40 metri e muore

QUESTION EVERYTHING | Silent Hill f - Part 2