A Macherio, la Corte di Assise di Monza ha avviato il processo contro Alexander Vilcherres Quilla, accusato di aver ucciso la sua ex compagna e di averla stalkerizzata. Il dibattimento rappresenta il primo passo nel procedimento giudiziario avviato contro di lui, che si svolge in una sala di tribunale della provincia. La vicenda coinvolge direttamente le persone citate.

La Corte di Assise di Monza si è riunita per il primo dibattimento contro Alexander Vilcherres Quilla, accusato dell’omicidio volontario e dello stalking nei confronti della sua ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana. L’imputato, detenuto in carcere, rischia l’ergastolo ma la difesa ha avanzato una richiesta specifica: l’ammissione alla giustizia riparativa come via d’uscita dalla pena massima. L’evento tragico si è consumato a Macherio, un piccolo centro della Brianza dove la vittima lavorava come badante per mantenere se stessa e i due figli avuti con l’ex partner. La dinamica del crimine vede un uomo che ha inseguito la donna dal Perù fino all’Italia, portandola poi alla morte tramite strangolamento a mani nude. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio a Macherio: richiesta giustizia riparativa contro

Articoli correlati

Insegue l’ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio: 33enne chiede la giustizia riparativaAlexander Vilcherres Quilla ha strangolato e ucciso l'ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana a Macherio (Monza e Brianza).

Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativaMacherio (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Chiede di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato...

Approfondimenti e contenuti su Omicidio a Macherio richiesta giustizia...

Temi più discussi: Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativa; Strangolò e uccise l’ex compagna, via al processo: rischia l'ergastolo; Insegue l'ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio: 33enne chiede la giustizia riparativa; Dal Perù alla Brianza per uccidere la ex: l’ora della verità per Alexander Vilcherres Quilla, rischia l’ergastolo.

Insegue l’ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio: 33enne chiede la giustizia riparativaAlexander Vilcherres Quilla ha strangolato e ucciso l'ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana a Macherio (Monza a Brianza) ... fanpage.it

Strangolò e uccise l’ex compagna, via al processo: rischia l'ergastoloDurante l'interrogatorio per l'udienza di convalida del fermo, Alexander Vilcherres Quilla confessò di aver ucciso l'ex compagna dalla quale aveva avuto due figli. Come riferito da Il Giorno, venerdì ... monzatoday.it

Il podcast di #Quartogrado torna con una nuova stagione per raccontare l’omicidio di Sarah Scazzi. Dal 17 marzo potete ascoltare SEGRETI DI FAMIGLIA - L’omicidio di Sarah sulle principali piattaforme di streaming. - facebook.com facebook

Bimbo morì nell’incendio del camper: il padre a processo per omicidio colposo x.com