oltre al fango del dio pallone

A Roma, il 14 marzo, si parla di sport minori e del loro rapporto con il pubblico. Chi segue queste discipline spesso viene criticato, ma alcuni dichiarano di non essere mai stato un appassionato snob del calcio o di altri sport più popolari. Si evidenzia come il mondo degli sport meno noti sia ancora vivo e seguito, anche se spesso ignorato dalla maggior parte delle persone.

Roma, 14 mar – Non sono mai stato uno snob che ha fatto il tifo per i cosiddetti “sport minori”. Magari solamente perché il calcio è cosa per le masse. No, il calcio è una parte fondamentale della mia vita da quando ho memoria e lo rimarrà fino al mio ultimo giorno sulla Terra. Anzi, ci sono stati dei momenti del tutto significativi nei quali il calcio ha rappresentato la cosa più importante della mia esistenza. Ma sono anche un amante di tutti gli sport fin da bambino, un curioso delle loro storie, miti e tradizioni. E la mia generazione è cresciuta quando eravamo una potenza, per quanto riguarda i giochi di squadra, nel calcio, nel basket e nella pallavolo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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