Oliday festival 2026

L’11 e 12 aprile 2026 si tiene a Instabile Firenze la nuova edizione di Oliday Festival, una manifestazione che si concentra su yoga, benessere olistico e cultura del corpo. La rassegna si svolge negli spazi di Instabile Firenze e propone attività e incontri dedicati alla cura del corpo e alla consapevolezza. L’evento si rivolge a chi desidera approfondire pratiche legate al benessere e alla trasformazione personale.

Yoga, benessere e cultura del corpo: l’11 e 12 aprile Oliday torna a Instabile FirenzeL’11 e 12 aprile 2026, negli spazi di Instabile Firenze, torna Oliday Festival, la rassegna dedicata allo yoga, al benessere olistico e alla cultura del corpo come luogo di consapevolezza, cura e trasformazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Sanremo 2026: Piazza Colombo si anima con il “Suzuki Stage” e un festival nel festival, tra Gaia e i Pooh.Sanremo 2026 si prepara ad esplodere con un’offerta musicale ampliata, che non si limita al palcoscenico dell’Ariston ma si riversa con forza in... QuakeCon 2026 celebra i 30 anni di Quake: festival dedicato al classico FPS si svolge nel 2026QuakeCon 2026, il principale evento dedicato ai videogiochi storici, celebrerà i 30 anni di Quake, il classico FPS che ha cambiato il mondo dei video... Benidorm - DAY 1 CHELTENHAM FESTIVAL 2026! Approfondimenti e contenuti su Oliday festival Discussioni sull' argomento Festival Paris Music 2026 : il calendario dei concerti da non perdere in location insolite; Lake Como Comic Art Festival 2026: date e tutti gli ospiti; ESCLUSIVA: Il trailer di Candidates of Death, selezionato al Festival di Documentari di Salonicco; Coez e I Patagarri, doppio concerto a No Border Music Festival 2026?. Firenze, 11 e 12 aprile 2026 OLIDAY FESTIVAL 2026 Due giorni dedicati al benessere, allo yoga, alla meditazione, ai trattamenti olistici e alla crescita personale, con un programma ricco di pratiche, workshop e momenti di connessione. Instabile – Culture in - facebook.com facebook