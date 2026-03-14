Oleggio Basket Squali in campo a Saranno nel fine settimana

L'Oleggio Magic Basket partecipa alla nona giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale e sabato 14 marzo alle 21 si prepara a giocare in trasferta contro la Robur Saronno. Dopo due vittorie consecutive, la squadra si presenta in campo con l’obiettivo di continuare la serie positiva. La partita si svolgerà nel centro di Saronno e vedrà scendere in campo i giocatori degli Squali.

"La partita di domani contro Saronno è importante, per la squadra e per ogni singolo all'interno della squadra. Dimostrare di essere continui in questo campionato è tutto - ha commentato Guglielmo Youssef - portare avanti quello che abbiamo fatto nelle ultime partite parte da ogni allenamento che facciamo tutti i giorni e il campo sarà solo uno specchio del nostro lavoro svolto. Sono sicuro che faremo vedere che le nostre grinta ed energia le possiamo e le vogliamo portare avanti sempre". Tira un pugno in faccia all'avversario durante una partita. Le società: "Prendiamo le distanze" . 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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