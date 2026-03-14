Okaka vs Luciani | sarà sfida a distanza

Oggi pomeriggio alle 14, il Ravenna affronta la Torres in una partita che si inserisce nel quadro dei playoff. La sfida tra Okaka e Luciani si svolge a distanza, mentre l’attenzione è concentrata sulla partita in programma. La gara si svolge senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni, limitandosi alle informazioni di ordine pratico e temporale.

La prospettiva si chiama playoff, ma l’attualità è la Torres. Il Ravenna gioca oggi pomeriggio, alle 14.30, a Sassari (stadio ‘Sanna’, arbitro Mastrodomenico di Matera, diretta a pagamento su Sky) la prima delle ultime 6 gare di regular season. Per effetto dei 2 punti conquistati nelle ultime 3 giornate, i giallorossi sono scivolati al 3° posto, scavalcati dall’Ascoli, che ora viaggia a +5. La capolista Arezzo è invece praticamente irraggiungibile, potendo gestire un tesoretto di 9 punti sui ravennati. D’altro canto, la formazione di mister Mandorlini (8 punti nelle 5 gare della propria gestione) vanta 14 punti di margine sulla più immediata delle inseguitrici, ovvero la Pianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Okaka vs Luciani: sarà sfida a distanza Articoli correlati Sfida a distanza sul referendumOggi doppio appuntamento informativo sul referendum sulla riforma della giustizia. Leggi anche: Gasperini-Fabregas, sfida a distanza per l’Europa Aggiornamenti e notizie su Okaka vs Luciani sarà sfida a distanza Okaka vs Luciani: sarà sfida a distanzaOggi alle 14.30 il Ravenna atteso dall’insidiosa trasferta sarda, contro la Torres dove si è accasato l’ex attaccante giallorosso ... ilrestodelcarlino.it Ravenna, Okaka:: Sarà una partita di grande fascinoIl Ravenna lancia il guanto di sfida all’Ascoli con il suo uomo del momento. In questa fase del campionato a trascinare i romagnoli è l’esperto attaccante Stefano Okaka che, dopo il gol vittoria messo ... ilrestodelcarlino.it