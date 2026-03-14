Ok a impianto agrivoltaico tra Viterbo e Vitorchiano | copre il fabbisogno di 2mila 800 famiglie

È stata concessa l’autorizzazione per un nuovo impianto agrivoltaico situato tra Viterbo e Vitorchiano, in località San Cataldo. L’impianto è in grado di coprire il fabbisogno energetico di circa 2.800 famiglie. La realizzazione di questa struttura rappresenta un intervento nel settore delle energie rinnovabili nella zona. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Esito positivo della conferenza dei servizi per il progetto che sorgerà in località San Cataldo in un'area di 8 ettari prevedendo anche opere di compensazione per i due comuni Arriva l'autorizzazione per un nuovo impianto agrivoltaico in località San Cataldo, tra Viterbo e Vitorchiano. Il settore urbanistica del comune di Viterbo ha dato il via libera definitivo alla proposta della società Aton 28 Srl a conclusione della conferenza di servizi che ha coinvolto numerosi enti, dalla Provincia alla Regione, garantendo la compatibilità dell'opera con il territorio interessato. L'impianto avrà una potenza nominale di 5.989,68 kWp, una capacità produttiva in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 2mila 800 nuclei familiari. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Agrivoltaico a Viterbo: 6 MW per 2.800 famiglieIl via libera definitivo è arrivato per un impianto agrivoltaico che sorgerà nella località di San Cataldo, al confine tra i comuni di Viterbo e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ok a impianto agrivoltaico tra Viterbo... Discussioni sull' argomento Ok a impianto agrivoltaico tra Viterbo e Vitorchiano: copre il fabbisogno di 2mila 800 famiglie; Via libera all’impianto agrivoltaico a San Cataldo: energia per 2.800 famiglie; Agrivoltaico a Viterbo | 6 MW per 2.800 famiglie. Agrivoltaico, ok all’impianto di FossoliLa Conferenza dei servizi ha autorizzato l’agrivoltaico ‘Cascinetto’ (in zona a nord di Fossoli), dando il nulla osta alla realizzazione del progetto presentato da Sonnedix Leonardo Srl. Una decisione ... ilrestodelcarlino.it Stai guidando tra le colline della Tuscia, provincia di Viterbo. Ulivi. Casupole di peperino. Trattori. Poi, all'improvviso, lo vedi. Un Moai da 10 metri e 30 tonnellate, piantato su un tratturo di campagna come se ci fosse sempre stato. Non è un museo. Non è un p facebook Sabato 14 marzo (9:30–13:30) a #Viterbo, UCSI Viterbo e @UcsiLazio promuovono l'incontro formativo: “Dignità della persona e qualità delle relazioni. L’impatto dell’ #IA sul lavoro e la deontologia delle giornaliste e dei giornalisti”, durante la 4ª Giornata dioc x.com