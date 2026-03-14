‘Oi vita mia’ sbanca anche su Netflix | Pio e Amedeo in cima alla top ten dei film italiani

Il film ‘Oi vita mia’, diretto dai foggiani Pio D’Antini e Amedeo Grieco, con la partecipazione di Lino Banfi, è diventato il più visualizzato tra i film italiani su Netflix. La pellicola occupa attualmente la prima posizione nella classifica dei film italiani più visti sulla piattaforma streaming. La commedia ha ottenuto grande successo tra il pubblico, portando i registi alla ribalta.

‘Oi vita mia’, il primo film da registi dei foggiani Pio D’Antini e Amedeo Grieco con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi, sbanca anche su Netflix: è primo nella top ten dei film in Italia. Approdato sulla piattaforma streaming giovedì scorso, in poche ore è subito balzato in testa ed è tra i film più visti. Prodotto da Our Films (Mediawan) e PiperFilm in collaborazione con Netflix, campione di incassi al botteghino, a dicembre aveva superato i 8 milioni di euro (doppiando le cifre di ‘Come può uno scoglio’) e il milione di presenze nelle sale. ‘Oi vita mia’ ha portato Vieste sul grande schermo e ora su Netflix. La trama: quando i ragazzi di una comunità di recupero si trasferiscono in una casa di riposo, il divario generazionale scatena caos, risate e lezioni di vita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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