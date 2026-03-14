Oggi si tiene l’ultimo saluto a Enzo Pantani, morto a 69 anni. Nato a Baiso e residente a Carpineti, è deceduto lasciando i familiari e amici. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause. La cerimonia si svolge nella località di residenza, dove familiari e conoscenti si sono riuniti per rendergli omaggio.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, a soli 69 anni, Enzo Pantani originario di Baiso ma residente con la famiglia a Carpineti. Ne danno il triste annuncio la moglie Armida Rossi, le figlie Elisa e Simona, i nipoti Cristian e Diego, il fratello Efro. Per volere dei familiari niente fiori ma offerte alla Croce Rossa di Carpineti. Ezio Pantani è stato colpito da una malattia dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, era molto conosciuto e stimato in tutta la montagna, anche per il mestiere di fabbro che ha svolto fino al raggiungimento della pensione presso la ditta Canovi del Cigarello di Carpineti. Esperto e attento al suo lavoro, Ezio era sempre molto disponibile con tutti e, nonostante l’apparenza, era aperto alla conversazione e al dialogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Enzo Pantani, deceduto a 69 anni

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