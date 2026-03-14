Il 14 marzo 2026, Marco Odermatt ha conquistato la sua quinta Coppa del Mondo nello sci alpino, assicurandosi matematicamente il titolo con ancora sei gare da disputare. Questa vittoria permette all’atleta di avvicinarsi al record di vittorie complessive di Hirscher, che resta imbattuto nel settore. La stagione prosegue con l’obiettivo di superare quel record.

Il 14 marzo 2026 segna una data di svolta nello sci alpino internazionale, dove Marco Odermatt ha matematicamente assicurato la vittoria della Coppa del Mondo generale con sei gare ancora da disputare. Grazie al terzo posto ottenuto nella discesa libera di Courchevel, lo sciatore svizzero ha raggiunto i 1.590 punti totali, creando un distacco incolmabile di 632 lunghezze sul suo più vicino inseguitore, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, quando restano solo 600 punti in palio. Si tratta della quinta vittoria consecutiva per l’atleta elvetico, che domina il circuito dal 2022 e si avvicina pericolosamente al record storico dell’austriaco Marcel Hirscher. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Odermatt: 5ª Coppa del Mondo, record Hirscher a portata

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