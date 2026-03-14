octopath traveler e bravely square enix celebra i risultati di vendita delle due serie

Square Enix ha annunciato i risultati di vendita delle serie Octopath Traveler e Bravely Default, due titoli che hanno contribuito alla crescita del genere JRPG negli ultimi anni. Entrambe le serie hanno riscosso un buon successo commerciale, confermando l’interesse dei giocatori verso questo tipo di giochi. La casa giapponese ha sottolineato l’importanza di queste produzioni nel panorama videoludico recente.

Negli ultimi anni il genere dei JRPG ha conosciuto una forte rinascita, e due delle serie più rappresentative di questa tendenza sono senza dubbio Octopath Traveler e Bravely Default. L’editore giapponese Square Enix ha recentemente celebrato i risultati commerciali raggiunti da entrambe le saghe, annunciando nuovi traguardi di vendita che dimostrano come questi titoli continuino a essere apprezzati dal pubblico anche a distanza di anni dalla loro uscita. Per quanto riguarda la serie Octopath Traveler, l’azienda ha confermato che l’intero franchise ha superato i 7 milioni di copie vendute o distribuite nel mondo. Il dato include tutti gli episodi e le varie versioni pubblicate nel tempo su diverse piattaforme. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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