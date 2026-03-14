Occhieppo | ladri irrompono in cascina rubano oro e contanti

Nella frazione di Occhieppo, alcuni ladri sono entrati di notte in una cascina forzando una porta. Durante il colpo, sono stati sottratti contanti e un gioiello in oro. Nessuno è stato arrestato e non ci sono altre persone coinvolte. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Nella tranquilla frazione di Occhieppo, una cascina ha subito un ingresso forzato che ha portato alla scomparsa di contanti e di un gioiello in oro. L’evento è emerso quando la proprietaria, al suo ritorno, ha scoperto l’interno della struttura completamente disordinato. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini successive all’attivazione dell’allarme. L’impatto sulla sicurezza nelle zone rurali. La scoperta del disordine generale all’interno degli ambienti abitativi evidenzia come i ladri abbiano agito con sistematicità nella ricerca di beni mobili. La presenza di un sistema di allarme funzionante ha permesso di identificare tempestivamente l’evento il giorno precedente alla denuncia formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Occhieppo: ladri irrompono in cascina, rubano oro e contanti Articoli correlati Leggi anche: Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro Entrano in casa con una chiave bulgara: ladri rubano l'oro di famiglia a un pensionatoIl furto è avvenuto in un appartamento al terzo piano di un condominio del quartiere Fontanelle.