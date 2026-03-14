Nuovo supermercato Il Tar dà il via libera

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha autorizzato l'apertura di un nuovo supermercato, portando a termine una disputa tra due punti vendita Conad già attivi nella zona e un altro esercizio commerciale di dimensioni medie ancora in fase di progettazione. La decisione riguarda esclusivamente l'autorizzazione legale, senza coinvolgere elementi di carattere politico o motivazioni aggiuntive.

Una storia di supermercati. Da una parte due punti vendita Conad presenti sul territorio da tempo. Dall’altra un esercizio commerciale di media dimensione al momento presente solo sulla carta. E, in mezzo, un altro supermercato ( Eurospin, in costruzione) e comunque estraneo al braccio di ferro amministrativo. La questione è sorta perché la Società Supermercati Pinarella snc, che esercita la vendita di generi alimentari sotto il marchio Conad a Cervia in viale Europa e in via Caduti della Libertà, ha in estrema sintesi lamentato il possibile danno che l’esercizio commerciale di media dimensione - pensato in zona viale Titano - potrebbe arrecare in quanto troppo vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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